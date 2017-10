Galeno viveu este sábado um momento muito especial na sua ainda curta carreira. O avançado brasileiro, que tem sido um dos destaques da equipa B portista, voltou a merecer a confiança de Sérgio Conceição, depois de já ter jogado para a Taça de Portugal, e estreou-se no Dragão.

"Jogar no Estádio do Dragão é o sonho de todos os jogadores, mas o mais importante é sair com a vitória. Com o trabalho que vimos fazendo vamos manter esta senda de vitórias em casa", afirmou o brasileiro, que espera poder repetir a presença na equipa principal com mais assiduidade. "Está a ser uma fase muito boa, estou muito feliz por ajudar a equipa do FC Porto, que isso é o mais importante. Venho a trabalhar forte todos os dias, só tenho que agradecer esta oportunidade", vincou.

