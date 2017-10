Galeno viveu ontem, diante do Leixões, para a Taça CTT, mais um dia especial na sua ainda curta carreira, pois foi titular pela primeira vez com a camisola principal do FC Porto.

O avançado brasileiro já tinha sido lançado na Taça de Portugal e no último jogo do campeonato, mas só agora fez parte do onze inicial, acabando por ser substituído aos 67 minutos.

