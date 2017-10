Estreou-se na Liga, no sábado, frente ao P. Ferreira, e celebrou este domingo mais um ano de vida. Galeno, avançado agora com 20 anos, poderá ter direito a uma nova prenda, na terça-feira, frente ao Leixões, na Taça CTT.

"Melhor presente antecipado!! Estreia no Dragão. Obrigado meu Deus por mais um ano de vida", escreveu o brasileiro, no Facebook, depois de mais um treino com a equipa principal. Tendo em conta a sua entrada no jogo com o P. Ferreira, depois da estreia absoluta na equipa principal, contra o Lusitano de Évora, tudo leva a crer que terá nova oportunidade com o Leixões, até para fazer descansar Aboubakar ou Marega.





