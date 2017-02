Miguel Layún esteve no epicentro de um terramoto mediático. O lateral do FC Porto foi à Toys ‘R’ Us de Vila Nova de Gaia, uma loja especializada em brinquedos, ontem à tarde, e ficou incomodado com a decoração alusiva ao muro que Donald Trump pretende construir na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Layún espera que ninguém seja despedido na Toys "R" Us

Sendo um tema melindroso, Layún levou o assunto para o Twitter, onde tem 2,17 milhões de seguidores, publicando uma foto e considerando "triste" a opção da loja, garantindo que optou por sair quando se apercebeu da situação. Mexendo numa questão que está na ordem do dia no seu país, a explosão de reações foi tremenda e pouco demorou até que o caso chegasse aos órgãos de informação mexicanos, e daí até ao restante mundo hispânico. Isto por entre largos milhares de ‘gostos’, partilhas e comentários indignados que se foram multiplicando.

Continuar a ler

A própria conta oficial da Toys ‘R’ Us, uma empresa sediada nos Estados Unidos, tomou posição junto de Layún, garantindo que já tinham sido tomadas medidas e que tudo se tinha resumido a um mal-entendido. O facto é que, pouco depois da publicação do lateral, Record falou com o gerente da loja gaiense, Domingos Torres, que nem queria acreditar no que estava a suceder. "O jogador esteve a tirar fotos com os nossos colaboradores e não manifestou qualquer desagrado. De maneira alguma. A decoração não tem qualquer interpretação política. Tratou-se apenas de uma brincadeira de carnaval e lamentamos esta situação", referiu o responsável. Mais tarde, o próprio Layún publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo ao gerente e aos trabalhadores da loja por terem "clarificado" junto de si "que não houve qualquer intenção negativa. Espero que isto não termine com o despedimento de alguém da loja. Não foi essa a minha ideia".

Layún espera que ninguém seja despedido na Toys "R" Us

Autor: Vítor Pinto