Dia de mudanças em Portimão. Lumor e Amilton estão na Alemanha para assinar pelo 1860 Munique, emblema do 2º escalão orientado por Vítor Pereira, e a SAD já encontrou os seus sucessores, ambos dos quadros do FC Porto. Para a esquerda vai chegar Luís Mata, internacional sub-19 português que pode fazer todo o corredor, enquanto para o ataque o eleito foi Gleison, curiosamente um antigo jogador do Portimonense. O brasileiro, de 21 anos, não se afirmou no P. Ferreira e regressa ao clube que o descobriu no Brasil, em 2014. Ontem, ambos já participaram no jogo com o Guangzhou.

Apesar da distância pontual para a concorrência, Vítor Oliveira ainda não dá a subida como garantida e apressou-se a reunir-se com a SAD para garantir reforços à altura dos titulares que estão de saída. O ganês Lumor, de 20 anos, estava a cumprir a segunda temporada no Algarve e desde que chegou foi indiscutível. Vítor Pereira já o conhecia dos juniores do FC Porto e pediu a sua contratação.

Continuar a ler

Já o extremo Amilton foi uma forte aposta do Portimonense para atacar a subida. O brasileiro destacou-se ao serviço do Varzim, mudou-se para o União da Madeira e chegaram a aparecer propostas de 1,7 milhões de euros. A SAD insular recusou-as e posteriormente negociou-o com o Portimonense. Tal como essas verbas, também os valores pagos pelo 1860 Munique pelos passes de Lumor e Amilton não foram revelados. As saídas no plantel de Vítor Oliveira não devem ficar por aqui. O médio Paulinho tem várias propostas em carteira e o cenário mais provável é que seja vendido já em janeiro.

Autor: Ricardo Vasconcelos