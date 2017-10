Golo sensacional de Hernâni para fechar uma noite de festa

Hernâni fechou com chave de ouro o triunfo do FC Porto sobre o Lusitano de Évora , com um golo de belo efeito, e este sábado é destaque no jornal espanhol 'AS', que na sua edição online partilha mesmo o vídeo do momento de magia do extremo portista."Marca o golo da sua vida e não o celebra: bestialidade de escorpião", é com este título que o jornal espanhol destaca o golo do jogador portista, que conforme dissemos fechou as contas na vitória dos dragões por 6-0 ante os alentejanos.

Autor: Fábio Lima