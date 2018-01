Gonçalo Paciência está de volta ao FC Porto. Os dragões já informaram o V. Setúbal de que vão acionar a cláusula que estava prevista no contrato de empréstimo do avançado, de 23 anos, e o regresso vai mesmo acontecer. Existia a possibilidade de os azuis e brancos terminarem a cedência neste mercado de inverno, algo que é agora levado a cabo.A direção sadina foi informada pelos dragões deste interesse e Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória, imediatamente conversou com Gonçalo Paciência para perceber qual seria a vontade do atleta. Confrontado com a possibilidade de regressar a casa, o avançado não hesitou.Paciência, que também já se estreou na Seleção Nacional, tem 11 golos esta temporada, algo que já é suficiente para ser o recorde pessoal. A mais recente montra do filho de Domingos Paciência foi a final four da Taça CTT, com Gonçalo a marcar tanto nas 'meias', frente à Oliveirense, como na final, diante do Sporting.

Autores: Ricardo Lopes Pereira e Pedro Gonçalo Pinto