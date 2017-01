Alberto Bueno já não vai ficar no Granada até final da temporada. O clube espanhol anunciou o cancelamento do empréstimo que tinha sido acordado com o FC Porto no mercado de transferências do último verão.Bueno marcou 15 jogos (735 minutos) com a camisola do Granada, tendo feito um golo e duas assistências. Em comunicado, o clube espanhol agradeceu o "profissionalismo" do jogador espanhol e desejou-lhe boa sorte.

Autor: Sandra Lucas Simões