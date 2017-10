No final da partida em Leipzig, saltou à vista o facto de o FC Porto não ter cumprido o ritual de se juntar no meio do relvado, soltando um grito de guerra, e que vem sendo seguido desde o início da temporada. Pelo contrário, quando alguns jogadores foram agradecer aos adeptos o apoio concedido na Alemanha, foram recebidos com fortes críticas.Entretanto, Layún publicou no Instagram uma mensagem que prometia a continuidade da luta apesar das coisas não terem corrido bem, usando a hashtag #NuncaDesistir.Por último, o plantel portista voltou aos treinos na tarde de ontem. Segundo o boletim oficial, todos os jogadores participaram na sessão com exceção do lesionado Soares.