Otávio está a entrar na fase final da recuperação à sua lesão, Kelvin já foi integrado no plantel e Bakkali poderá chegar em breve. Em suma, parecem até sobrar alternativas a Yacine Brahimi, jogador que faz esta noite o seu último jogo pelos dragões, antes de se juntar à sua seleção na CAN’2016.

"Desejo que se despeça com uma vitória e que tudo lhe corra bem na CAN. Sempre dissemos que estamos contentes com o plantel, que este plantel tem soluções e, por isso, encontraremos solução internamente", referiu Nuno Espírito Santo sobre o argelino que ganhou uma nova vida no FC Porto nas últimas semanas. Atento a essa evolução do extremo também esteve o selecionador argelino, Georges Leekens, que até equaciona entregar a Brahimi a braçadeira de capitão da seleção, na CAN. "De há umas cinco semanas para cá, o Brahimi recuperou a confiança, voltou a fazer golos, assistências e a jogar bem. Para um jogador vir à seleção ele terá de estar bem", disse.

Autor: Nuno Barbosa