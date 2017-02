Continuar a ler

Recorde-se que a Juventus é a adversário do FC Porto nos 'oitavos' da prova milionária, com o primeiro duelo entre os dois conjuntos a ter data marcada para 22 deste mês, no Estádio do Dragão.



Guarda-redes: Buffon, Neto e Audero



Defesas: Alex Sandro, Barzagli, Benatia, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Lichtsteiner e Rugani



Médios: Asamoah, Khedira, Lemina, Marchisio, Mattiello, Pjanic, Rincon e Sturaro



A Juventus anunciou esta quarta-feira a sua lista de inscritos para as rondas a eliminar da Liga dos Campeões, num elenco no qual as grandes novidades são a saída do brasileiro Hernanes e as entradas de Tomás Rincón e Stephan Lichtsteiner.Para além da saída do brasileiro, que foi utilizado de forma irregular na primeira metade da época, a Juve retira também o francês Patrice Evra dos seus inscritos, depois da saída do lateral rumo ao Marselha. Para o seu lugar entra o suíço Lichtsteiner, ao passo que a vaga de Hernanes é preenchida por Rincón, venezuelano contratado no mercado de inverno ao Genova.

Autor: Fábio Lima