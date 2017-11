Hernâni foi uma das novidades do onze que o FC Porto apresentou diante do Belenenses. O extremo esteve em bom plano, sobretudo na etapa inicial da partida, durante a qual esteve bem perto do golo, negado pelo guardião contrário, Muriel.

"Não foi ansiedade. Foi mérito do guarda-redes, que conseguiu defender. Mas, se calhar, se tivesse tido outro discernimento podia ter sido golo. Mais o mais importante é a vitória. Isso é o que conta", afirmou o extremo ao Porto Canal, ele que comentou ainda a exibição portista. "O adversário jogou em bloco baixo e ao longo do desafio fomos procurando espaços para chegar ao golo. Felizmente conseguimos e correu bem. Com o tempo fomos tentando cansar o adversário e fomos felizes na finalização", disse Hernâni, que explicou o que lhe pediu Sérgio Conceição: "Disse-me para estar aberto e dar profundidade ao jogo, para termos cruzamentos e outras vias de finalização. Foi isso que tentei fazer."

