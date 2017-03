Continuar a ler

Corona conta quatro cartões amarelos, pelo que uma nova admoestação na partida desta tarde frente aos sadinos afastá-lo-á do clássico diante do Benfica, na próxima ronda. Depois das cautelas que Nuno Espírito Santo demonstrou na gestão disciplinar de Maxi Pereira e André André, que estavam na mesma situação em que se encontra Corona – e também Rúben Neves –, é pouco crível que o técnico arrisque a sua utilização nesta jornada. De qualquer forma, não está excluída a possibilidade de o mexicano pontificar no banco de suplentes.



Héctor Herrera é o mais forte candidato a ocupar o lugar de André André no jogo desta tarde, devendo levar a melhor sobre o seu compatriota Jesús Corona, que foi dado como apto no treino de ontem. Um fator que aproxima Herrera da titularidade na partida de hoje prende-se com o registo disciplinar... de Corona.O extremo, de 24 anos, tem estado afastado das opções de Nuno Espírito Santo desde a deslocação ao Bessa, jogo no qual foi substituído ao intervalo por motivos físicos. Depois de ter cumprido treino integrado condicionado nos últimos dias, o mexicano já trabalhou ontem sem limitações, o que, num outro contexto, poderia resultar na sua entrada direta no onze. Mas a sua atual situação disciplinar deve levar o técnico a tomar precauções.