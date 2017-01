O capitão Herrera foi o porta-voz do grupo de trabalho e não se cansou de elogiar a presença massiva dos adeptos no primeiro treino do ano.

"Estamos muito felizes e agradecidos pelo apoio dos adeptos que aqui vieram. É muito importante para nós esse apoio, deram muita força e ânimo. A equipa desfruta disso e agradece", considerou o mexicano, ciente que este ânimo merece uma resposta forte por parte dos jogadores dentro de campo. E que, no final, acabe com festa e títulos conquistados. "Com essa união que sentimos dos adeptos, todos juntos, vamos conseguir grandes coisas. O importante é estarmos unidos para alcançarmos o objetivo que todos querem, que é sermos campeões. Vamos trabalhar com tudo para o conseguir", acrescentou Herrera, que, para o ano que ontem se iniciou, deseja "o melhor para todos. Saúde, amor e muitos títulos para um clube ganhador como o FC Porto".