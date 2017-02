Continuar a ler

Sem Herrera, em tratamento , e Rui Pedro, que trabalhou integrado no plantel da equipa B, o treinador Nuno Espirito Santo teve 20 jogadores à sua disposição para o penúltimo treino inserido na preparação do dérbi com o Boavista, no Bessa.Os dragões regressam ao trabalho pelas 10h30 de sábado, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, com uma sessão para decorrer à porta fechada.O FC Porto, segundo classificado a um ponto do líder Benfica, desloca-se domingo a casa do Boavista, nono posicionado, em jogo agendado para as 20h15, no Estádio do Bessa, a dirigir pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.