Aos 27 anos e a cumprir a sua 5ª temporada na Invicta, Héctor Herrera vive um dos seus melhores momentos de dragão ao peito. Por coincidência ou não, o médio que o FC Porto contratou no verão de 2013 para suceder a João Moutinho acabou por entrar numa nova dimensão quando Sérgio Conceição lhe pediu para ser o médio mais ofensivo da sua equipa, tendo já chegado a cumprir em duas ocasiões o papel de apoio mais próximo de Aboubakar, uma espécie de segundo avançado. Ora, na sua seleção, no seio da qual se encontra a preparar encontros particulares com a Bélgica e a Polónia, o selecionador quer fazer de Herrera o... trinco tricolor.

A visão de Juan Carlos Osorio já foi colocada em prática na Taça das Confederações, prova na qual o capitão portista chegou a defrontar Portugal a cumprir a função mais defensiva do meio-campo, mas, face ao bom momento que Herrera vive no FC Porto desempenhando um papel mais ofensivo, o tema ganhou espaço em alguns meios de comunicação mexicanos.

Em relação aos dragões, dão-se as curiosidades de Diego Reyes, também convocado pela sua seleção, ser a alternativa preferencial de Sérgio Conceição para o lugar de médio-defensivo quando Danilo Pereira não é elegível; e Omar Govea, cedido aos suíços do Mouscron, ter sido chamado à sua seleção principal pela primeira vez na carreira. Layún inquieto À margem dos trabalhos da sua seleção, Layún admitiu o desconforto da condição de suplente no FC Porto, até pela proximidade do Mundial’2018. "Não jogar é uma inquietude para mim. A única coisa que posso fazer é trabalhar como tenho feito durante a semana e esperar por uma nova oportunidade", disse o lateral, em entrevista à Univision.

Autor: André Monteiro