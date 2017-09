A estreia de Herrera como titular às ordens de Sérgio Conceição deixou um sério aviso a Óliver Torres. O espanhol não podia continuar a fazer os jogos todos e, assim que começasse o carrossel europeu, era previsível que fosse implementada alguma rotatividade. Todavia, o espanhol saltou do onze porque aquilo que fez bem contra o Besiktas não foi suficiente para dar mais força à equipa. Nesse capítulo, a aposta no mexicano foi bem sucedida e alarga o leque de opções na manga do treinador, criando dúvidas sobre de que forma esse dossiê vai ser gerido com jogos tão importantes a aproximarem-se.Desde logo, apesar de Óliver assegurar maior posse de bola, o facto é que o FC Porto esteve demasiado estendido na Champions. Herrera tem outras características que ajudam a explicar os cerca de 40% de posse dos dragões, mas a sua maior profundidade manteve a equipa ligada numa partida onde a circulação do Rio Ave poderia facilmente provocar novo descalabro. Apesar de tudo, Herrera foi o jogador do FC Porto que concretizou mais passes (37), o que também atenua o facto de ter sido o elemento que perdeu mais bolas (8), até porque demonstrou 81% de eficácia, algo positivo quando procurou por diversas vezes executar passes de risco para lançar as acelerações dos avançados.Ou seja, acabou por ser mais influente do que Otávio, que ficou deslocado a jogar na dianteira.