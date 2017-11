Continuar a ler

Mais atentos: "Na primeira volta eles estiveram bastante bem e surpreenderam-nos, era uma equipa que não conhecíamos muito bem. Desta vez estávamos mais atentos, sabíamos como eles iam tentar incomodar-nos e como lhes poderíamos fazer dano. Fechámos bem os espaços e fomos eficazes".



Titularidade: "Não comecei como titular, mas estive sempre tranquilo e a trabalhar. Aos poucos fui conseguindo ganhar o meu espaço. Agora estou mais confiante e o treinador também me passa muita confiança. Da minha parte ele sabe que também que pode confiar em mim. Vou continuar a trabalhar para ajudar a equipa". "Na primeira volta eles estiveram bastante bem e surpreenderam-nos, era uma equipa que não conhecíamos muito bem. Desta vez estávamos mais atentos, sabíamos como eles iam tentar incomodar-nos e como lhes poderíamos fazer dano. Fechámos bem os espaços e fomos eficazes"."Não comecei como titular, mas estive sempre tranquilo e a trabalhar. Aos poucos fui conseguindo ganhar o meu espaço. Agora estou mais confiante e o treinador também me passa muita confiança. Da minha parte ele sabe que também que pode confiar em mim. Vou continuar a trabalhar para ajudar a equipa".

Herrera analisou o triunfo desta quarta-feira na receção ao Leipzig, dizendo que o FC Porto aproveitou soube explorar as fragilidades dos alemães."São coisas que treinámos bastante, somos fortes aí porque temos jogadores altos. Aproveitámos bem esse aspeto e conseguimos provocar dano no adversário. Sabíamos que eles eram algo frágeis nas bolas paradas, como ficou à vista no jogo da primeira volta".