Continuar a ler

Na sessão que antecedeu a



Na sexta-feira, o FC Porto regressa aos treinos, de novo no Olival, numa sessão que tem início às 10H30 e vai decorrer à porta fechada.



Na sessão que antecedeu a conferência de imprensa de antevisão da partida , Nuno Espírito Santo repetiu a chamada da véspera de Raúl Gudiño, Verdasca e Rui Moreira, da equipa B.Na sexta-feira, o FC Porto regressa aos treinos, de novo no Olival, numa sessão que tem início às 10H30 e vai decorrer à porta fechada.

Os mexicanos Herrera e Corona continuaram ausentes no treino desta quinta-feira do, com vista ao jogo de sábado com o Nacional, no Estádio do Dragão, da 24.ª jornada da Liga NOS (18H15).Herrera continuou a fazer tratamento à lesão no pé sofrida no jogo com a, enquanto o avançado complementou o tratamento à lesão contraída no Bessa no jogo com ocom trabalho de ginásio.

Autor: Lusa