Herrera, foi suturado com 17 pontos a duas feridas no pé esquerdo, sofridas na receção aos italianos da Juventus, para a Liga dos Campeões, e Corona contraiu uma entorse traumática frente ao Boavista, em jogo da I Liga, tendo ambos falhado a goleada de 7-0 ao Nacional.O FC Porto, segundo classificado, a um ponto do líder Benfica, desloca-se a casa do Arouca, 12.º classificado, com 27 pontos, pelas 20:30 de sexta-feira, no encontro que abre a 25.ª jornada da I Liga, e que será dirigido pelo árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.