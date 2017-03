Continuar a ler

O mexicano, de 26 anos, admitiu que, após o empate do Benfica em Paços de Ferreira, o FC Porto dispôs de "uma boa oportunidade para chegar à liderança e ganhar vantagem", mas lembrou que "a equipa tem de estar tranquila".



Herrera acredita que o assalto falhado ao 1.º lugar por parte do FC Porto na noite de domingo, na qual empatou em casa com o V. Setúbal , não afastou os dragões do título nacional. De partida para a sua seleção no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, pouco passava das 5H30 desta segunda-feira, o capitão azul e branca assumiu que o desfecho da última não foi o esperado, mas deixou uma mensagem de confiança no futuro."Nem nós, nem os próprios adeptos, esperávamos este resultado. Acho que tivemos oportunidades para concretizar em golos, de alcançar o nosso objetivo, que era a vitória, mas infelizmente tivemos um pouco de azar nas ocasiões que criámos", referiu, vincando a sua visão otimista sobre o futuro: "Este empate não nos tira o sonho, não nos retira do nosso objetivo. A equipa está tranquila, sabe que está a fazer bem as coisas, que estamos no caminho certo. Ainda há muito campeonato pela frente, continuar a trabalhar e temos de continuar a ser a equipa que vínhamos demonstrando, rumo ao nosso objetivo."

Autor: André Monteiro