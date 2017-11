Sérgio Conceição e Herrera não esquecem aniversário do Dragão

A propósito do 14.º aniversário do Estádio do Dragão , o capitão do FC Porto, Héctor Herrera, falou em nome do grupo sobre o orgulho de "ter um estádio tão bonito e acolhedor". Foi, contudo, na hora de falar dos melhores momentos lá passados que o internacional mexicano abriu o jogo sobre o principal objetivo para a presente temporada."Espero que o momento mais especial seja no final desta época. É algo que eu e os meus colegas desejamos muito. Estamos a trabalhar muito forte para concretizarmos o nosso objetivo, que é ser campeões. Sabemos que vai ser difícil, mas estamos confiantes, motivados e a trabalhar a 100% para consegui-lo", assegurou, em declarações ao site do FC Porto.Sobre o futuro do palco azul e branco, Herrera concluiu: "Espero que o Estádio do Dragão continue a viver muitas alegrias e muitas vitórias, com muitos títulos. E que eu faça parte dessas vitórias e desses títulos."

Autor: Nuno Barbosa