De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o guarda-redes Ricardo Silva, que integra o plantel dos sub-19, participou nos trabalhos da equipa principal, enquanto o avançado Rui Pedro treinou com FC Porto B.



Os portistas voltam a treinar pelas 10h30 de sexta-feira, novamente no Olival, com uma sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social e finda a qual, pelas 12h30, Nuno Espirito Santo fará a antevisão do jogo com o Boavista.



O FC Porto iniciou esta quinta-feira a preparação para o jogo com o Boavista, da 23.ª jornada da Liga NOS, sem a presença de Herrera, suturado a duas feridas no pé esquerdo, contraídas na partida de quarta-feira com a Juventus.O jogador mexicano foi suturado com 17 pontos em duas feridas corto-contusas na região dorsal do pé esquerdo, sofridas no jogo com os italianos, e não participou no primeiro ensaio para o dérbi de domingo com o Boavista, no Bessa.

Autor: Lusa