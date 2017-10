Herrera analisou a derrota do FC Porto diante do Leipzig esta terça-feira, explicando o que faltou à equipa portuguesa na Alemanha."Faltou-nos a intensidade e a agressividade que eles tiveram. Estávamos avisados para essa força e a verdade é que entrámos menos fortes do que noutros jogos, e notou-se", começou por dizer.O médio afirmou depois que a equipa tentou reagir às adversidades: "Eles entraram bem, marcaram, igualámos a agressividade e tentámos criar situações de perigo".