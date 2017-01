Continuar a ler

Apesar do mau resultado, o mexicano admite que os dragões dominaram. "Creio que estivemos melhor todo o jogo. Na 2.ª parte a equipa esteve mais larga, mas fomos superiores em todo o encontro. Não vale a pena se não metes golos. Ter 20 ou 22 remates sem finalizar não pode acontecer. Temos de estar mais mentalizados, mais concentrados e não desperdiçar oportunidades. Tem de haver um pouco de seleção, concentração, para que a ansiedade não se faça sentir", frisou.



Depois do desaire na Taça da Liga, diante do Moreirense, que ditou o afastamento da prova, o FC Porto voltou a marcar passo, agora diante do P. Ferreira , numa partida na qual, na ótica de Héctor Herrera, o que falhou foi o fator finalização."A finalização é um tema que nos está a custar jogos e pontos. Não pode acontecer. Não podemos deixar ganhar vantagem quem está na frente do campeonato. Hoje fizemos 22 remates e nem um golo conseguimos. Não podemos ganhar jogos assim. Todos sabemos que os jogos se ganham com golos. Os golos fazem-nos falta", confessou, em declarações à SportTV.

Autor: Vítor Pinto