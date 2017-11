Continuar a ler

"Foi uma vitória importantíssima. Sabíamos que não era uma equipa fácil, mas em casa temos sido fortes e tínhamos de continuar com esta senda de vitórias."



Cansaço na segunda parte



"Tivemos durante a semana um jogo difícil, com muita intensidade, mas acho que as grandes equipas devem estar acostumadas a jogar assim de três em três dias. Tentamos estar preparados ao máximo em todos os aspetos. Quando se começa a sentir cansaço há que tirar forças e continuar a trabalhar."



FC Porto a jogar antes dos rivais



"Não pensamos muito nos outros. Preocupamo-nos com o nosso trabalho. Se o continuarmos a fazer a cem por cento e da maneira que o temos feito chegaremos ao final desta forma."



Golo estudado?



Depois de ter sido fundamental ao marcar o primeiro golo frente ao RB Leipzig, na quarta-feira, o mexicano Herrera voltou a assumir protagonismo este sábado, desbloqueando igualmente o encontro com o Belenenses ao inaugurar o marcador aos 42', lançando o FC Porto para mais um triunfo (2-0) no campeonato. No final, em declarações à SportTV, o capitão portista salientou a importância da conquista dos três pontos.