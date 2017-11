Foi o próprio Sérgio Conceição quem assumiu "não arriscar" a utilização de Herrera no jogo desta noite. "Não é nada de grave. Até podia metê-lo na lista, mas não vale a pena. Podia complicar e gerar uma possível lesão mais grave. É por uma questão de precaução que não está convocado. Se fosse o último jogo da época, se calhar jogava", disse o treinador, confirmando o plano de poupança do internacional mexicano já para o jogo da Champions, na próxima terça-feira, em Istambul com o Besiktas de Quaresma e Pepe.

Registe-se que Herrera regressou ao Olival a meio da jornada das seleções devido a problemas de índole muscular, mas ontem já evoluiu para o trabalho de campo, depois dos exercícios no ginásio.

Aniversário do Dragão

O mexicano, enquanto capitão de equipa, foi o homem escolhido para dar voz ao grupo sobre o 14º aniversário do Estádio do Dragão, que se celebrou ontem. "Espero que o momento mais especial [no Dragão] seja no final desta época. É algo que eu e os meus colegas desejamos muito. Estamos a trabalhar muito forte para concretizarmos o nosso objetivo, que é sermos campeões. Sabemos que vai ser difícil, mas estamos confiantes, motivados e a trabalhar a 100 por cento para consegui-lo", disse ao site do FC Porto. Quem também falou sobre esse aniversário foi Sérgio Conceição, admitindo que, com o público do Dragão, a palestra motivacional "fica mais fácil". O técnico também vincou o "carinho especial pelas Antas".