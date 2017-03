Continuar a ler

O treinador azul e branco chamou para o apronto matinal Musa Yahaya, Tony Djim, Cláudio Ribeiro e Bruno Costa, da equipa B, e ainda o guarda-redes Ricardo Silva, dos Sub-19.Os azuis e brancos folgam este domingo para na segunda-feira viajarem até Itália. A partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro está prevista para as 9H20 e a chegada a Turim às 12H35 (hora italiana). Às 17H30 (hora portguesa) Nuno Espírito Santo fará a habitual conferência de imprensa de antevisão à partida, juntamente com um jogador, antes do treino de adaptação ao relvado do Juventus Stadium, agendado para as 19 horas.