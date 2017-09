Continuar a ler

Herrera referiu-se ainda à "situação muito difícil" que se vive no México, depois do sismo de magnitude de 7,1 na escala de Richter que abalou o centro do México na semana passada e que causou 324 mortos."O que aconteceu no meu país é uma situação muito difícil, muito complicada. Ajudei da forma que pude, e o FC Porto também ajudou. Quando se passam situações muito fortes, é quando os países mais se unem", comentou.FC Porto, que ainda não pontuou, e Mónaco, de Leonardo Jardim e que empatou o primeiro encontro, defrontam-se na terça-feira, a partir das 19:45 (em Lisboa), sob arbitragem do esloveno Slavko Vincic.