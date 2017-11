Continuar a ler

Além do médio Otávio e dos avançados Marega e Soares, que efetuaram treino condicionado e trabalho no ginásio, também esteve ausente o defesa Diogo Dalot, titular na derrota do FC Porto B na Premier League International Cup, frente ao Arsenal, por 1-0.



A equipa portuense, que regressa ao centro desportivo no domingo, às 10 horas, vai defrontar o Besiktas, na Turquia, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.

O médio mexicano Héctor Herrera integrou este sábado, sem limitações, o treino do FC Porto, que continua privado de Otávio, Marega e Soares, no arranque da preparação para o jogo com o Besiktas, da Liga dos Campeões.Herrera regressou lesionado da seleção mexicana e falhou o jogo de sexta-feira com o Portimonense, que a equipa portuense venceu por 3-2, assegurando a qualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Autor: Lusa