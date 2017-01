O capitão Héctor Herrera esteve com Jesús Corona no treino matinal de ontem, mas mesmo assim fez questão de desejar os parabéns ao compatriota através das redes sociais. No Instagram, o médio partilhou uma foto onde surge ao lado do extremo e deixou-lhe a seguinte mensagem: "Feliz aniversário, irmãozinho. Desfruta do teu dia e que Deus te proteja hoje e sempre."Como agora o FC Porto só faz estágios antes das partidas quando joga longe da cidade Invicta, o que não é o caso, Corona pôde ainda celebrar o seu aniversário com os seus familiares mais próximos. Esta noite, porém, deverá receber a ‘prenda’ do seu treinador, no caso um novo lugar na equipa titular.A terminar, refira-se que hoje os jogadores convocados por Nuno Espírito Santo reúnem-se no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia e é de lá que partem para Paços de Ferreira, onde defrontam a equipa local a partir das 20.30.