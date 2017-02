Apesar de ser ainda relativamente jovem, o avançado que cumpriu parte da sua formação na Holanda, nas escolas do Ajax, vai vestir a nona camisola e conhecer o quinto país da sua carreira.

O avançado internacional pela Coreia do Sul, Suk, que em Portugal se notabilizou ao serviço do V. Setúbal, vai jogar até final da temporada no Debreceni, 10.º classificado da Liga húngara, treinado pelo português Leonel Pontes.O dinteiro, de 25 anos, que continua a pertencer aos quadros do FC Porto, passou a primeira metade da temporada, cedido ao Trabzonspor , da Turquia, mas o seu rendimento esteve muito longe do que seria de esperar: em 16 jogos, Suk não apontou qualquer golo em partidas oficiais.

Autor: João Lopes