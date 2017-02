O Spartak Moscovo anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado Idrisa Sambú, futebolista português que alinhava nos juniores do FC Porto e é presença habitual nas seleções jovens de Portugal.

O internacional sub-18 pela seleção portuguesa (passou também pelos sub-15, sub-16 e sub-17) era habitual titular na equipa de juniores dos 'dragões' e esta temporada foi uma vez utilizado no FC Porto B.O Spartak Moscovo é o atual líder do campeonato russo, com cinco pontos de vantagem sobre o Zenit São Petersburgo, e conta com jogadores com o brasileiro Maurício (ex-Sporting), o cabo-verdiano Zé Luís (ex-Sp. Braga) e o paraguaio Melgarejo (ex-Benfica).