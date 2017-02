Com a vitória alcançada no Bessa, o FC Porto elevou para sete os triunfos consecutivos neste campeonato, igualando uma sequência que já não se via desde a época 2014/15, sob o comando de Julen Lopetegui. Na atual série, os portistas derrotaram o Moreirense, Rio Ave, Estoril, Sporting, V. Guimarães, Tondela e Boavista.