No hace falta ver tu palmares para saber lo grande que has sido. Suerte en tu nueva etapa Víctor! https://t.co/94xGIuuprs — Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 de janeiro de 2018

Víctor Valdés terminou a sua carreira já este ano e têm sido muitas as mensagens dirigidas ao espanhol. Iker Casillas também não passou ao lado desse momento."Não é preciso ver o teu sucesso para saber quão grande foste. Boa sorte na tua nova etapa Víctor", escreveu no Twitter o guarda-redes do FC Porto.Víctor Valdés terminou a sua carreira no Middlesbrough (Inglaterra) e despediu-se com um "obrigado por tudo" no Facebook. Depois apagou todas as contas nas redes sociais.