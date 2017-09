Continuar a ler

O guarda-redes voltou depois a falar na imprevisibilidade do Grupo G: "Ante o Besiktas parecia que o FC Porto era favorito e foi o contrário. O Monaco era favorito nas apostas... Soubemos sofrer e materializar".



Casillas confessou depois que a prioridade do FC Porto não é propriamente a Liga dos Campeões, ainda que tenha prometido muita luta: "Evidentemente que a nossa mira é outra. A Champions dá direito a sonhar, mas há equipas muito mais poderosas. Mas o FC Porto também tem o seu lugar e vamos lutar como os demais".



Sobre Sérgio Conceição, o guardião explicou o que a equipa ganha com ele: "É um treinador que nos dá caráter e personalidade. Somos um plantel jovem".



Iker Casillas sublinhou que o FC Porto tinha mesmo de vencer esta terça-feira no Monaco, resultado que acabou por obter, sob pena de comprometer o futuro na Liga dos Campeões."É um grupo muito equilibrado, já o tínhamos dito, e pode acontecer qualquer resultado. No outro jogo houve vitória do Besiktas, que assim ganha vantagem, e nós tínhamos de vencer aqui, senão quase não tínhamos hipóteses de continuar a disputar a Liga dos Campeões. É muito gratificante. Mas, apesar deste resultado, não podemos cair no erro de nos centrarmos nele", referiu à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões