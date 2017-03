Continuar a ler

Parece confuso? Simplifiquemos, então. A 17 de setembro de 2014, a Comissão Arbitral da Liga de Clubes, após analisar as divergências entre os dois clubes, concluiu por dar razão ao Sporting e condenou o FC Porto a pagar 658 mil euros acrescido de juros de mora aos leões. Mas incluiu neste valor o denominado mecanismo de solidariedade relativo à formação do futebolista.O Sporting não se conformou e recorreu. O FC Porto seguiu-lhe as pisadas. A decisão mais recente rejeita ambos os recursos, mas os leões não se conformam e no relatório e contas revelado na terça-feira confirmam a intenção de continuar a lutar por aquilo que consideram ser os seus direitos."Nos termos da Lei da Arbitragem Voluntária está a decorrer prazo para a impugnação da decisão arbitral, tendo por base fundamentos de natureza formal, hipótese que está em estudo pelo gabinete jurídico da sociedade", lê-se no documento enviado pelos leões à CMVM.