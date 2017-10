Rabia!! Mucho ánimo a las zonas afectadas por los incendios en parte de Portugal, Asturias y casi toda Galicia!! pic.twitter.com/L4EAq49rus — Iker Casillas (@IkerCasillas) 16 de outubro de 2017

Iker Casillas deixou uma mensagem de apoio a todos aqueles que sofrem com os incêndios que desde domingo estão a consumir Portugal e Espanha, nem caso em particular as zonas das Astúrias e Galiza.

Autor: Sandra Lucas Simões