A conjugação de resultados que poderia levar o FC Porto aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões já nesta 5.ª jornada do Grupo G não se consumou. Ainda assim, a confiança de que a equipa se apurará para essa fase da prova é total, até porque os portistas não dependem de ninguém para atingir esse objetivo definido desde o arranque da temporada. As palavra de Alex Telles são reveladoras do sentimento que reina no grupo."Temos de correr até final, mas confiança todos temos, pois dependemos apenas de nós para passarmos aos ‘oitavos’. Vamos jogar em casa com o Monaco e sabemos que somos muito fortes perante os nossos adeptos", registou o lateral.