Um dia depois de ter falhado, pelo segundo ano consecutivo, o acesso à Premier League , o técnico Carlos Carvalhal viu o seu nome ser associado ao FC Porto. Segundo o 'Mirror', o nome do treinador de 51 anos estará na linha de sucessão a Nuno Espírito Santo, isto caso se dê a sua saída do Sheffield Wednesday e, também, a do atual técnico portista.Segundo o 'Mirror', o despedimento de Carvalhal é um cenário provável, já que o português terá falhado o objetivo proposto por Dejphon Chansiri, dono e presidente do clube, que passava pelo regresso ao escalão principal do futebol inglês, algo que acabou por, uma vez mais, não se conseguido.Ainda antes de ver o seu nome ser associado aos dragões, e pouco depois da derrota nos penáltis frente ao Huddersfield, o técnico desvalorizou a especulação em torno do seu futuro e assegurou ter uma excelente relação com Chansiri. "Há muitos rumores a circular que não fazem sentido nenhum. Vou sentar-me com o presidente e vamos falar. Temos uma relação fantástica e vamos ver o que sucede", disse.

Autor: Fábio Lima