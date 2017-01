Foram vários os clubes europeus que enviaram emissários ao Capital do Móvel para tirarem notas sobre os maiores craques de P. Ferreira e FC Porto. Entre eles estiveram os ingleses do Manchester City e do Arsenal, que aproveitaram para ver André Silva em ação, avançado que seguem há muito com particular atenção.

De Inglaterra marcou ainda presença o West Bromwich. De resto, nota para Real Sociedad (Espanha), Marselha, Montpellier e Bordéus (França), Atalanta (Itália), Arminia Bielefeld (Alemanha), Ajax (Holanda) e Lech Poznan (Polónia). Dos portugueses, nota para o Moreirense que joga no Dragão na próxima jornada. Sp. Braga, Rio Ave, V. Setúbal e Penafiel fecham a lista.

Autor: Nuno Barbosa