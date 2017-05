Continuar a ler

12h31'- Vitória justa do Sporting por 3-0. Desde o início que a partida foi dominada pela formação leonina que se mostrou muito pressionante e mais confortável dentro do terreno de jogo. Os leões somam agora 18 pontos, os mesmos do Benfica que defronta hoje a Académica pelas 16H00. O FC Porto continua com os modestos 5 pontos.12h30'-73'- Quase! Livre marcado e a bola é desviada para grande defesa decortou para canto.72'-faz falta e leva cartão amarelo. Livre pode levar perigo para equipa portista.71'- Novo canto para a equipa leonina.70'- Canto para o Sporting, agora marcado à maneira curta.67'-amplia a vantagem leonina. Cruzamento dee, com um toque subtil,passa a bola por cima dee só teve que enconstar para marcar o terceiro golo dos leões.65'-a cruzar rasteiro após um ataque pela direita. A bola foi cortada e é canto para a equipa do Sporting.64'- Alguma tensão entree um jogador da formação portista. O árbitro acabou por darao n.º 6 leonino63'- A partida prossegue comainda no chão.62'- Partida interrompida.com queixas físiscas foi, ainda, ajudado por um atleta do FC Porto59'- Canto para o FC Porto.57'- Quase! Investida dena esquerda que acabou em cruzamento perigoso. A bola foi desviada por um jogador portista masdefendeu em cima da linha de baliza.56'- Última substituição na equipa do Sporting. Saie entra55'- Livre batido com remate direto. A bola ia para a baliza masDefendeu com facilidade.54'- Livre perto da área do FC Porto para ser marcado por53'- Nova substituição na equipa portista. Desta vez saipara a entrada de48'- Substituições nas duas equipas. Para o FC Porto saie entra. Na equipa leonina saiupara a entrada de46'- Sequência de cantos para a equipa do Sporting. São já 3 num curto espaço de tempo.46'- Sporting muito pressionante. Novo cruzamento decortado pela defesa portista para canto.45'- Pontapé de canto para o Sporting.43'- Investida pela direita deque cruzou com perigo.não chegou à bola por muito pouco.42'- Segunda parte começou com ritmo intenso com o Sporting, novamente, a dar o sinal mais.41'- Mais uma defesa dea evitar males maiores após remate forte do recém entrado39'- Grande remate dea obrigar o guarda-redes do Sporting,, a fazer uma grande intervenção! Canto para o FC Porto.38'- Quase!a rematar de pé esquerdo para grande defesa de. Pontapé de canto para o Sporting.11h51'- Começa a segunda parte.11h50'- Substituição na equipa do Sporting. Saie entra35'- Final da primeira parte. Vantagem justa da equipa do Sporting que dominou o FC Porto durante os primeiros 35 minutos. Em destaque fica o grande golo de. Os dragões terão que mudar de atitude se quiserem discutir o jogo na segunda metade contra um Sporting que quer continuar pressionante para conquistar os três pontos.31'-com um golo de levantar o estádio! Remate de longe não deu qualquer hipóteses a30'- Quase!a rematar de longe e a bola a bater com estrondo na barra da baliza de27'! Do Sporting!. Cruzamento da direita dea antecipar-se a Ivan Cardoso. Está feito o primeiro.26'- Marcado fora de jogo aapós este ter inserido a bola na baliza do Sporting. Golo Invalidado.24'- Sporting continua melhor na partida, a pressionar alto e a obrigar o FC Porto a defender com quase toda a sua equipa no seu meio campo.20'- Livre batido ao segundo poste mas ninguém conseguiu desviar a bola. Passou o perigo para o FC Porto.20'- Falta desobre. Livre pode levar perigo para a baliza portista.18'- Partida é retomada.17'- Partida interrompida.estava caído após um choque com um jogador do Sporting.13'- Fora de jogo assinalado a12' Falta cometida por10'-tentou o remate de trivela mas a bola saiu à figura de8'- Livre muito perigoso!bateu direto e a bola bateu no poste da baliza de7'- Falta cometida pero da área portista. Livre para ser marcado por6'- Sportingo com mais bola neste início de jogo.1'- Canto para o Sporting.11h01Ivan Cardoso, Tomás Esteves, David Vinhas, Tomás Rosete, Hugo Oliveira, Danilo Veiga, Diogo Carreira, Tiago Ribeiro, João Pinto, Bernardo Folha, Mauro Ribeiro.José ConceiçãoDiogo Almeida, José Galante, Eduardo Quaresma, Rodrigo Rego, Tiago Ferreira, Umaro Baldé, Alexandre Lami, Gonçalo Batalha, Rodrigo Costa, Daniel Rodrigues, Bruno Tavares.Pedro CoelhoBom dia! O Sporting recebe este domingo o FC Porto em jogo a contar para a 7.ª jornada da 3.ª fase (apuramento de campeão) do campeonato nacional de iniciados. A formação leonina está obrigada a vencer se quer continuar a colocar pressão no Benfica que segue isolado no comando da prova com 18 pontos, mais três que os leões, e que defronta a Académica também este domingo palas 16H00.