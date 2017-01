Continuar a ler

"Abutres e comissionistas" entre os insultos a Adelino Caldeira Na madrugada seguinte ao



O restaurante da mulher de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente portista, e o portão da casa de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, também foram vandalizados.



No restaurante na Foz estava escrito na montra: " Na madrugada seguinte ao empate a zero golos com o P. Ferreir a apareceram frases insultuosas no no escritório de advogados do administrador da FC Porto SAD. Podia ler-se, entre outras frases: "Abutres e comissionistas associados" ou ainda "Depoitre é a culpa do Ferrari vermelho?".O restaurante da mulher de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente portista, e o portão da casa de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, também foram vandalizados.No restaurante na Foz estava escrito na montra: " Aqui se cozinha o polvo à la comissão " e "Alexandre traidor".

"Abutres e comissionistas" entre os insultos a Adelino Caldeira

FC Porto divulga videovigilância do vandalismo no escritório de Caldeira

O FC Porto divulgou, esta terça-feira, um vídeo relativo alegadamente sobre os atos de vandalismo no escritório de advogados de Adelino Caldeira, colocando uma conjunto de perguntas, nomeadamente sobre quem está na origem "deste tipo de propaganda"."A quem interessa dar a ideia de divisão entre os adeptos do FC Porto?A quem interessa vestir um macacão, pôr um passa-montanhas, óculos espelhados e pintar insultos gratuitos a coberto da madrugada?Quem está por trás deste tipo de propaganda?Afinal, a alegada divisão entre adeptos resume-se a uma pessoa, não se sabe a mando de quem.Seja quem for, a mando de quem for, este coração não bate pelo FC Porto.Vê este vídeo de arte rupestre…", pode ler-se num post na página de Facebook dos dragões".

Autor: Sandra Lucas Simões