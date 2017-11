A 10.ª jornada da Liga NOS marcou o fim das vitórias tangenciais do FC Porto fora de casa no campeonato. Depois de três triunfos pela margem mínima (em Tondela, Braga e Vila do Conde), além do empate sem golos em Alvalade, os dragões tiraram a barriga de misérias com o 3-0 aplicado ao Boavista no seu estádio. O melhor ataque da competição, com 30 golos, tem-se apresentado mais comedido na condição de visitante. Fora de casa os dragões têm apenas o 5.º melhor ataque, atrás de Sporting (12), Benfica (10) e Sp. Braga e Portimonense (8).