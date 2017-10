Mercê dos 14 golos marcados em 31 duelos realizados na última temporada, durante o empréstimo ao V. Guimarães, Marega foi alvo de alguns contactos feitos por clubes europeus junto do FC Porto, no verão passado. Além do mais credenciado, o Marselha, da França, verificou-se também o interesse de alguns emblemas menos proeminentes da Premier League, de Inglaterra. Interesses que vão certamente ‘subir de nível’ no próximo defeso, assim o africano se mantenha em boa forma.