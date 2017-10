Continuar a ler

Entre as ausências está ainda o médio português André André, que fez treino condicionado, num exercício que contou com Alan Bidi, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Galeno e André Pereira, da formação secundária dos 'dragões'.



O internacional português Danilo Pereira e o camaronês Vincent Aboubakar integraram esta quarta-feira o treino do FC Porto depois de terem regressado das suas seleções, numa sessão que contou com seis futebolistas da equipa B.Depois de ajudar Portugal a qualificar-se para o Mundial2018 com uma vitória sobre a Suíça (2-0), Danilo já treinou às ordens de Sérgio Conceição, assim como Vincent Aboubakar, faltando ainda Diogo Dalot, dos sub-21, Diego Reyes, Layún, Héctor Herrera e Jesús Corona, do México, e Maxi Pereira, do Uruguai, para completar o plantel principal.

Autor: Lusa