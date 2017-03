O pleno do Conselho de Disciplina (CD) rejeitou o recurso apresentado pelo FC Porto relativo ao castigo que lhe tinha sido aplicada por mau comportamento dos adeptos no encontro com o Sp. Braga, disputado em dezembro, e manteve a multa total de 20.500 euros.

No acórdão referente ao recurso dos dragões, divulgado esta terça-feira pelo site da Federação Portuguesa de Futebol, ficou-se agora a saber os motivos específicos para tão pesada multa. E metem petardos, invasão de campo, tochas e... uma galinha preta.

Assim, os dragões foram punidos por:



- invasão de campo de três adeptos após o golo de Rui Pedro, obtido já nos descontos;

- arremesso de uma bola para o interior do relvado aos 90'+6 minutos;

- arremesso de tochas incandescentes aos 46', 63' e aos 90'+5;

- arremesso de um objeto de madeira aos 65';

- lançamento de uma galinha preta antes do pontapé de saída;

- rebentamento de 10 petardos, deflagramento de seis tochas incandescentes e dois potes de fumo entre os minutos 31 e 34;

Autor: Sérgio Krithinas