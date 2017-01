Continuar a ler

"Claro que, sempre que sofremos golos há falhas, mas o mais importante é focar a parte positiva. Marcámos 4 golos, que nos permitiram dar a volta ao resultado, frente a uma grande equipa, Há que pensar nisso", siblinhou Marcano, comentando sem vaidade a veia goleadora que tem desmonstrado esta temporada: "Há momentos. Estou num bom momento e há que aproveitar."A terminar, o defesa espanhol comentou a aproximação - ainda que à condição - ao líder, Benfica, e elogiou os cruzamentos de Alex Telles, dos quais têm resultado muitos dos golos do FC Porto."Ele tem estado a cruzar muito bem. No ano passado era o Miguel Layún. É importante para fazermos golos", constatou o autor do segundo tento portista, no embate com o Rio Ave, concluindo com um comentário à situação classificativa dos dragões: "Estamos a 1 ponto, estamos mais próximos."