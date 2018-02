O FC Porto anunciou que já estão vendidos 44 mil bilhetes para o jogo frente ao Sporting. O clássico está marcado para o dia 2 de março e a esta distância perspetiva-se que o Estádio do Dragão venha a registar lotação esgotada.A maior enchente da época, até ao momento, verificou-se diante do Benfica, para o campeonato, com 49.809 espectadores nas bancadas.

Autor: Rui Sousa