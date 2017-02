O FC Porto anunciou que já foram vendidos 44 mil bilhetes para o jogo frente à Juventus, agendado para o próximo dia 22, no Estádio do Dragão. Olhando à forma com tem decorrido a venda de ingressos, vai confirmar-se o cenário de lotação esgotada que já se verificou nas receções ao Benfica e Sporting, para o campeonato.

O duelo dos oitavos-de-final da Champions está a gerar grande expectativa na Invicta, mas também em Itália, tendo a Juventus revelado anteriormente que também já tinha vendido todos os bilhetes referentes ao jogo de Turim.